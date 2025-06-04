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Росіяни скинули бомбу на житловий квартал у Покровському районі

Поранені четверо людей. 

Росіяни скинули бомбу на житловий квартал у Покровському районі
Атака на Донецьку область
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

Російська армія атакувала житловий квартал Родинського, що в Покровському районі. За даними Офісу генпрокурора, вона скинула авіабомбу ФАБ-250. 

Поранені троє жінок і чоловік. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки і шість гаражів. 

"Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження троє жінок й 66-річний чоловік. У постраждалих діагностовано множинні осколкові поранення, перелом, мінно-вибухові травми. Потерпілим надано медичну допомогу", – йдеться у повідомленні. 

Росіяни атакували Покровський район
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook
Росіяни атакували Покровський район

  • Покровський напрямок залишається одним з головних для наступу окупантів. Росіяни щоденно атакують населені пункти, зокрема Покровського району. 
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