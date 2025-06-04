Росіяни скинули бомбу на житловий квартал у Покровському районі

Російська армія атакувала житловий квартал Родинського, що в Покровському районі. За даними Офісу генпрокурора, вона скинула авіабомбу ФАБ-250.

Поранені троє жінок і чоловік. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки і шість гаражів.

"Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження троє жінок й 66-річний чоловік. У постраждалих діагностовано множинні осколкові поранення, перелом, мінно-вибухові травми. Потерпілим надано медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора в Facebook Росіяни атакували Покровський район