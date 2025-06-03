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Третє ураження: СБУ заявила про пошкодження опор Кримського мосту під водою

Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Третє ураження: СБУ заявила про пошкодження опор Кримського мосту під водою
Фото: СБУ

СБУ заявила про пошкодження опор Кримського мосту під водою.

“СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою! Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!” – повідомляє СБУ. 

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. 

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», – зазначив Василь Малюк.

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