FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: росіяни по-звірячому вдарили по Сумах, абсолютно свідомий удар по цивільних

Глава держави зазначив, що без тиску світу Путін не погодиться навіть на припинення вогню.

Зеленський: росіяни по-звірячому вдарили по Сумах, абсолютно свідомий удар по цивільних
Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній обстріл Сум росіянами. 

“Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних”, – написав Зеленський. 

Він зазначив, що зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих

Відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. 

“Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор”, – написав Зеленський. 

Він додав, що щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту

“І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців”, – написав президент.

﻿
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies