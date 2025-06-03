Зеленський: росіяни по-звірячому вдарили по Сумах, абсолютно свідомий удар по цивільних

Глава держави зазначив, що без тиску світу Путін не погодиться навіть на припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній обстріл Сум росіянами.

“Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих.

Відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі.

“Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор”, – написав Зеленський.

Він додав, що щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту.

“І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців”, – написав президент.