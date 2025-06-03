Природні мінерали у пляшці: як обрати лікувально-столову воду і на що звернути увагу

Вибір бутильованої води сьогодні вражає різноманіттям: від простої джерельної до води з додаванням вітамінів чи електролітів. Однак серед них окрему нішу займає лікувально-столова вода — природна мінеральна вода, яка має доведений оздоровчий ефект і може використовуватись як частина профілактики чи навіть підтримуючого лікування. Але як її обирати правильно?

Галина Анохіна, заслужена лікарка України, професорка кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії НУОЗУ імені П. Л. Шупика у матеріалі УП пояснює, на що звертати увагу прb виборі такої води. Вона наголошує: головний критерій — мінеральний склад та природність, а не етикетка чи маркетинг.

Як приклад, вона аналізує природну лікувально-столову хлоридну натрієву воду «AQUA Миргород» DETOX, яка має стабільний хімічний склад, підтверджений дослідженнями. Рівень її мінералізації — 2,5–3,2 г/л, що робить її придатною для регулярного вживання. Водночас вода містить широкий комплекс корисних мінералів:

- Натрій (Na): підтримує водно-сольовий баланс і регулює артеріальний тиск. Особливо важливий при втраті рідини — наприклад, після фізичного навантаження чи інтоксикацій.

- Хлориди (Cl) та гідрокарбонати (HCO₃⁻): відповідають за кислотно-лужний баланс, покращують травлення, допомагають роботі дихальної системи.

- Калій (K): забезпечує стабільну роботу серця, нервової системи й м’язів, сприяє зниженню тиску.

- Магній (Mg): зменшує втому, покращує настрій, сприяє здоров’ю нервової системи та профілактиці каменів у нирках.

«Ми часто не усвідомлюємо, скільки мікроелементів недоотримуємо щодня. І лікувально-столова вода — один із найзручніших способів компенсувати цей дефіцит природним шляхом», — пояснює Анохіна.

Крім загального мінерального складу, така вода може допомогти зменшити токсичне навантаження на печінку, покращити роботу нирок і травного тракту, а також може використовуватись у період відновлення після хвороб або навантажень.

Нагадаємо, що завод АQUA Миргород почав функціонувати у 2024 році після зміни власника. На сьогодні компанія випускає кілька продуктів: лікувально-столову хлоридно натрієву воду «AQUA Миргород» DETOX (має лікарські рекомендації до вживання при похміллі, після фізичних навантажень, для полегшення травлення та покращення роботи жовчного), воду з вітаміном D3, а також газовану та негазовану воду Still та Sparkling