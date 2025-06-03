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На Дніпропетровщині викрили групу осіб, які ошукали на 3 млн грн родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон

Шахраї зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм «допомогу» в поверненні з полону.

На Дніпропетровщині викрили групу осіб, які ошукали на 3 млн грн родичів військових, які зникли безвісти чи потрапили в полон
Фото: прокуратура

За процесуального керівництва Кам'янської окружної прокуратури трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 190 КК України), передає Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, учасники групи в соціальних мережах підшуковували оголошення про пошук військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти або потрапили в полон. 

Надалі вони зв’язувалися з рідними військових через месенджери та пропонували їм «допомогу» в поверненні їх з полону чи лікуванні.

За свої послуги зловмисники вимагали грошову винагороду, яку потерпілі перераховували на підконтрольні банківські картки.

Наразі встановлено 14 потерпілих з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, документи, грошові кошти та банківські картки.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Також перевіряється їхня причетність до ще 12 епізодів протиправної діяльності із загальними збитками на суму майже 5 млн грн.

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