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На фронті загинула 25-річна військова Тетяна Любич

У 2021 році Тетяна Любич підписала контракт зі ЗСУ, обравши службу у 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

На фронті загинула 25-річна військова Тетяна Любич
Тетян Любич
Фото: Бердичівська міська рада

На фронті загинула 25-річна військова Тетяна Любич. 

Про це повідомила Бердичівська міська рада. 

“Не пробачимо й каратимемо за 25-річну Тетяну Любич – світлу й життєлюбну жінку, котра у числі славного українського воїнства вступила у бій з російською нечистю і загинула на Донеччині в ім’я життя своєї родини, громади, в ім’я вільної незалежної України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уродженка Вінниччини до Бердичева Тетяна переїхала 20 років тому. Закінчила НВК № 4, після чого вступила до медичного коледжу. У 2021-му підписала контракт зі Збройними Силами України, обравши службу у 26-й артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича. 

Зі слів побратимів та посестер, в ній органічно поєднувалися відкритість, приязність, комунікабельність та висока відповідальність, стійкість, твердість у прагненні гідно виконувати свій військовий і громадянський обов’язки. 

“Останній день весни 2025-го став останнім днем земного життя Тетяни Любич – людини, якою пишатиметься та яку пам’ятатиме бердичівська громада”, – йдеться у повідомленні міської ради.

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