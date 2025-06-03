У Сумах 4 червня оголосили Днем жалоби

День жалоби оголосили у зв’язку з сьогоднішнім обстрілом міста росіянами.

У Сумах завтрашній день, 4 червня, оголосили Днем жалоби.

Про це повідомив в.о. голови міста Артем Кобзар.

“У зв’язку з трагедією, що сталася 3 червня 2025 року внаслідок ворожої атаки на місто Суми та призвела до загибелі людей, 4 червня оголошено Днем жалоби у Сумській міській територіальній громаді”, – написав Кобзар.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни по-звірячому вдарили по Сумах, абсолютно свідомий удар по цивільних. Глава держави зазначив, що без тиску світу Путін не погодиться навіть на припинення вогню.

Станом на зараз відомо про трьох убитих і близько 20 поранених. Росіяни для удару по центру міста використали реактивні системи залпового вогню.