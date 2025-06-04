Росіяни вкотре атакували Херсон, постраждали люди

Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона, унаслідок чого поранень зазнали двоє цивільних.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Годину тому армія рф вкрила вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали 75-річна жінка та 53-річний чоловік. В них — мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії", ідеться у повідомленні.

Потерпілих у стані середньої тяжкості госпіталізували.