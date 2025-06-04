Зеленський прокоментував "меморандум" Росії: це ультиматум, вона вимагає відмови від окупованих територій і нейтральність

Президент Володимир Зеленський назвав ультиматумом російський меморандум, переданий Україні на перемовинах у Стамбулі 2 червня. Про це він сказав на пресконференції, передає Суспільне.

Президент вважає, що цей меморандум – непорозуміння. Перший пункт – це "максимальний ультиматум" – визнання всіх окупованих територій російськими і виведення з них військ України.

"Це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська сторона, або ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум — непорозуміння", – сказав він про російські пункти.

Фото: Суспільне Меморандум, який Росія передала в Стамбулі

Другий пункт – нейтралітет, тобто відмова від вступу до НАТО. Зеленський нагадав, що Росія напала на Україну в 2014 році попри те, що вона мала позаблоковий статус.

"Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов-таки, тобто тут нема про що говорити. Тобто він це хоче. Для чого? Для того, щоби скористатися, безумовно, окупацією нашої держави", – зазначає Зеленський.

Згідно з документом, доступ до якого отримало Суспільне, також Москва вимагав від України особливого статусу для російської мови, зняття обмежень із УПЦ МП, відмови від матеріальних претензій за завдані Росією збитки.

Документ росіяни надали російською мовою, а отриманий від України виклад бачення припинення вогню, який був англійською і українською, не прокоментували досі.