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Президент і перша леді вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія

На заході також були присутні батьки загиблих дітей.

Президент і перша леді вшанували пам’ять дітей, яких убила Росія
Фото: Офіс президента

У Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії та День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із батьками загиблих дітей і послами іноземних держав вшанували пам’ять маленьких українців, яких убила Росія, передає пресслужба Офісу президента.

На заході були присутні: мама Лізи, чотирирічної дівчинки, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по центру Вінниці в липні 2022 року, Ірина Дмитрієва та Максим Кулик, який втратив трьох дітей – десятирічного Кирила, дворічного Демида та двомісячну Уляну – через російський обстріл Кривого Рогу торік у листопаді.

Володимир Зеленський зазначив, що за 11 років війни Росія вбила сотні дітей в Україні.

«Це не просто цифри, це не просто статистика, а це чиясь історія, чиїсь сльози, біль, очі батьків, які не знають, як далі жити. Ці діти в наших серцях, але цього замало. Нам потрібна справедливість – нам усім, але передусім батькам, близьким, рідним. Потрібно зробити все, щоб це зло було покаране, щоб убивці дітей були покарані, щоб ця війна закінчилася справедливим миром», – сказав президент.

Зі словами підтримки до батьків, які втратили своїх дітей, звернулася Олена Зеленська.

«Ми – також чиїсь батьки й чиїсь діти – хочемо, щоб ви знайшли в собі сили жити далі. Ваші діти хотіли б для вас цього, вони прагнули б, щоб ви не зламались, а йшли вперед заради життя», – зазначила перша леді.

Дружина президента закликала міжнародну спільноту допомогти зупинити вбивства Росією маленьких українців.

Від початку повномасштабного вторгнення унаслідок російських обстрілів та бойових дій загинула 631 дитина. Утім ця кількість не остаточна, адже Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій та інформації про кількість загиблих у містах і селах там.

Присутні вшанували памʼять дітей, яких убила Росія, хвилиною мовчання та поклали іграшки до стіни дитячого мартирологу, де відображаються портрети маленьких українців.

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії вшановують в усьому світі з 1982 року. Україна приєдналася до цієї традиції 2021-го, а у 2022 році Олена Зеленська започаткувала проведення акції «Голоси дітей» – на згадку про маленьких українців, яких убила Росія. Цьогоріч такими голосами стали телефонні дзвінки, які назавжди залишаться без відповіді.
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