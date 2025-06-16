Від отриманих поранень загинув захисник, художник монументально-декоративного мистецтва Михайло Климченко

Про трагедію повідомив університет, випускником якого він був.

На війні загинув художник монументально-декоративного мистецтва Михайло Климченко. Він зазнав поранень на передовій.

Трагічну звістку повідомили в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, випускником якого був Михайло. У 1997 році він здобув освіту на акторському відділенні.

Фото: КНУТКіТ імені Карпенка-Карого в Facebook Михайло Климченко

"Сьогодні стало відомо про трагічну загибель ще одного карпенківця, відомого художника монументально-декоративного мистецтва — випускника КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого 1997 року акторського відділення, Михайла Климченка. Художній керівник – А. Пазенко. Михайло загинув від поранень, яких зазнав на передовій. Вічна пам’ять Герою. Щирі співчуття родині та всім, хто його знав і любив", – йдеться у повідомленні.