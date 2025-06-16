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Нині стартував національний тиждень читання – книжковий фестиваль у онлайн-форматі

Онлайн-фестиваль починається сьогодні й триватиме по 22 червня. 

З 16 по 22 червня відбудеться національний тиждень читання – книжковий фестиваль Українського інституту книги. Він проходитиме в онлайн-форматі, а темою цьогорічного заходу є "Арабески книжкових шляхів". 

Арабески книжкових шляхів – цьогорічна тема національного інституту читання
Фото: Український інститут книги
Арабески книжкових шляхів – цьогорічна тема національного інституту читання

В УІК пояснили, що в фокусі буде дорослий читач, "який прагне глибших літературних сенсів". Під час фестивалю проведуть прямі ефіри та події, покликані привернути увагу до жанрової і нехудожньої літератури та висвітлити найактуальніші думки нонфікшн-видань. 

"Арабеска – назва вигадливого східного орнаменту. Його закручені рослинні мотиви переплітаються, ховаються і знову вигулькують. Символічно, що саме до цього образу час від часу звертаються українські письменники. Запрошуємо роздивлятись хитромудрий візерунок книжкових арабесок і створювати свій – з емоцій, сенсів і слів", – йдеться в анонсі Інституту. 

У межах тижня читання відбудеться і онлайн-фестиваль художньої літератури: серія прямих ефірів, в яких українські автори ділитимуться книжками, історіями та сенсами, що за ними стоять. УІК закликав поширювати інформацію про цю подію, аби залучити ширшу аудиторію. 
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