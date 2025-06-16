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Російські окупанти атакували Суми безпілотниками, є пошкодження

Постраждалих серед населення немає.

Російські окупанти атакували Суми безпілотниками, є пошкодження
наслідки російськго обстрілу Сум 6 травня 2025 року

Російська армія знову атакувала Суми безпілотниками, пошкоджені адмінбудівлі, вибиті вікна в житлових будинках.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цієї ночі армія РФ здійснила чергову атаку на обласний центр, а після 13 години - знову атакувала центр міста безпілотниками. Вибиті вікна в житлових будинках, об’єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, є пошкодження адмінбудівлі", — ідеться у повідомленні.

Постраждалих серед населення немає.

Григоров закликав жителів Сумщини не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в безпечних місцях.
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