Росіяни атакували з дрона цивільну автівку у Білозерці Херсонської області

У Білозерці Херсонської області російські окупанти атакували з дрона цивільне авто. Поранень зазнав водій.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 15:00 росіяни атакували з дрона цивільну автівку у Білозерці. Через скидання вибухівки з БпЛА 42-річний чоловік, який перебував за кермом, дістав вибухову травму, контузію та множинні уламкові поранення голови", — ідеться у повідомленні.

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.