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Росіяни атакували з дрона цивільну автівку у Білозерці Херсонської області

Поранень зазнав 42-річний чоловік.

Росіяни атакували з дрона цивільну автівку у Білозерці Херсонської області
Фото: Вікіпедія

У Білозерці Херсонської області російські окупанти атакували з дрона цивільне авто. Поранень зазнав водій. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 15:00 росіяни атакували з дрона цивільну автівку у Білозерці. Через скидання вибухівки з БпЛА 42-річний чоловік, який перебував за кермом, дістав вибухову травму, контузію та множинні уламкові поранення голови", — ідеться у повідомленні. 

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
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