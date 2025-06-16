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Зеленський на полях G7 хоче обговорити з Трампом купівлю американського озброєння

Він розраховує на те, що можливість такого обговорення буде. 

Зеленський на полях G7 хоче обговорити з Трампом купівлю американського озброєння
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Зараз у питанні допомоги США Україні йдеться про ті речі, які були схвалені в попередні роки, сказав на пресконференції у Відні президент Володимир Зеленський. Тобто це підтримка, схвалена попередньою адміністрацією.

Говорити про те, що з Україною буде без американської допомоги, важко, зазначив Зеленський. Він сказав, що Штати сильно допомагали в той період, коли оборонне виробництво Європи було на нижчому рівні. 

"Одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі – стосовно оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Впевнений, що в нас буде така можливість. Принаймні, розраховую на це", – сказав він.

Також на G7 Україна хоче обговорити з лідерами країн питання санкцій, заморожених активів.

"Нам потрібен прайскеп на енергоносії, нафту російську", – сказав президент. 

Зеленський вважає, що всім потрібно працювати над тим, аби союз США і Європи не розвалився. 

  • Зустріч Зеленського і Дональда Трампа має відбутися на полях саміту Group of 7 у Канаді. Тему військової допомоги Україні з американською владою піднімали неодноразово. Однак Вашингтон поки не ухвалив рішення навіть про те, аби продати, а не надати безкоштовно допомогу. Зокрема – ППО. 
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