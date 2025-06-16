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​Зеленський прибув до Австрії вперше після повномасштабного вторгнення Росії

Він зустрінеться із президентом Александром Ван дер Белленом і канцлером Крістіаном Штокером.

​Зеленський прибув до Австрії вперше після повномасштабного вторгнення Росії

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Відня з офіційним державним візитом.  

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомило агентство dpa із посиланням на уряд, Зеленський зустрінеться із президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, а після переговорів і спільної пресконференції він проведе переговори з канцлером Крістіаном Штокером.

Очікується, що після Відня Зеленський вирушить на саміт країн "Великої сімки" в Канаді, де запланована, зокрема зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Станом на 15:00, в Офісі президента України повідомили, що  Зеленський і перша леді Олена Зеленська розпочали офіційний візит із зустрічі з президентом  Ван дер Белленом та першою леді Доріс Шмідауер.

Після спільної зустрічі вони обговорять тет-а-тет і в розширеному форматі продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних галузях та участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові нашої країни.

Лідери приділять увагу гуманітарному розмінуванню, відновленню енергетики, продовольчій безпеці та будівництву укриттів.

"Окремий фокус переговорів – повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія. Крім того, обговорять продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей", - зазначили в ОПУ. 

Раніше, в квітні, австрійський парламент одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку повернення з РФ депортованих українських дітей

 
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