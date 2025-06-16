На тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном ціни на нафту зростають

Поновлення військових ударів Ізраїлю та Ірану протягом вихідних посилило побоювання, що може суттєво порушити експорт нафти з Близького Сходу.

Ціни на нафту в понеділок були нестабільними після зростання на 7% у п'ятницю, пишуть Reuters та Bloomberg.

Поновлення військових ударів Ізраїлю та Ірану протягом вихідних посилило побоювання, що конфлікт може поширитися та суттєво порушити експорт нафти з Близького Сходу.

Ф'ючерси на нафту марки Brent та West Texas Intermediate виросли більш ніж на $4 за барель, перш ніж знову втратити прибуток. Зокрема Brent знизилася на 0,3%, хоча раніше підскочила більш як на 5%.

Обидва індекси в п'ятницю зросли на 7%, підскочивши більш ніж на 13% протягом сесії до найвищих рівнів з січня.

“Все зводиться до того, як загострюватиметься конфлікт навколо потоків енергії”, ‒ сказав Гаррі Чилінгуірян, керівник дослідницької групи в Onyx Capital Group.

Ізраїль, зокрема, атакував на газове родовище Південний Парс, змусивши зупинити виробничу платформу. Однак, поки що критично важлива інфраструктура експорту сирої нафти була врятована, і не було заблоковано життєво важливу Ормузьку протоку.

“Досі виробничі потужності та експортні потужності були збережені, і з боку Ірану не було жодних зусиль, щоб перешкодити потокам через Ормузьку протоку. Але ніхто не може передбачити, в який бік піде конфлікт”, ‒ додав Чилінгуірян.

Через протоку проходить приблизно п'ята частина загальносвітового споживання нафти, або близько 18-19 мільйонів барелів на день нафти, конденсату та палива.

“Поки ринки стежать за потенційними перебоями у видобутку нафти в Ірані через удари Ізраїлю по енергетичних об'єктах, посилені побоювання щодо блокади Ормузької протоки можуть різко підняти ціни”, ‒ сказав аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тадзава.

Іран, член Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), наразі видобуває близько 3,3 мільйона барелів на день та експортує понад 2 мільйони барелів на день нафти та палива.

Іранські ракети в понеділок завдали удару ізраїльському Тель-Авіву і портовому місту Хайфа, зруйнувавши будинки і посиливши побоювання світових лідерів на зустрічі “Групи семи” цього тижня щодо можливого розширення конфлікту.

Обмін ударами між Ізраїлем та Іраном у неділю призвів до жертв серед мирного населення, при цьому обидві сторони закликали цивільних жителів остерігатися майбутніх атак.