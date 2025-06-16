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У Франції дітям до трьох років хочуть заборонити перебувати у місцях з екранами

Батьки отримають інформацію через Фонд сімейної допомоги та Фонд медичного страхування, з відмітками в медичній картці та картці вагітності.

У Франції дітям до трьох років хочуть заборонити перебувати у місцях з екранами

Міністерка охорони здоров'я та солідарності Франції Катрін Вотрен обіцяє заборонити дітям до трьох років перебувати у місцях з екранами, повідомляє BFMTV.

Вотрен планує опублікувати “в найближчі тижні указ про заборону екранів у дитячих садках для дітей віком до трьох років”.

“Фахівці вже добре усвідомлюють вплив екранів на маленьких дітей. Вони зробили свій внесок у розробку системи якості догляду за дітьми, яка вже згадує цю заборону, і це дасть їм ще міцнішу основу для консультування батьків”, – пояснила вона.

Батьки отримають інформацію через Фонд сімейної допомоги та Фонд медичного страхування, з відмітками в медичній картці та картці вагітності, додала вона.

Міністерка погоджується, що ця “ідея” є зміною парадигми для суспільства загалом.

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Ця заборона має застосовуватися зокрема домівок людей, хоча влада це не перевірятиме. Вотрен пояснила, що це спосіб “прищепити ідею, що це не нормально”.

Вона провела паралель із забороною фізичних покарань для дітей, яку Париж ухвалив у 2019 році як частину Закону проти насильства в сім'ї. “Поліція не ходила по домівках, щоб перевірити, чи виконується заборона, але сам факт її оголошення зрештою закріпив ідею про те, що дитину не можна бити, навіть називаючи це “легким” покаранням”, ‒ сказала урядовиця.

  • Наприкінці квітня експерти у галузі охорони здоров’я опублікували звіт, у якому закликали до “колективного усвідомлення” шкідливого впливу екранів на молодь, для якої вплив планшетів, телебачення, комп’ютерів, телефонів та відеоігор “погіршує їхнє здоров’я та інтелектуальні здібності”.
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