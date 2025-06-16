У Німеччині сирійського лікаря засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людства

Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСвіт

У Німеччині сирійського лікаря засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людства

За даними слідства, він причетний до 18 випадків катування ув'язнених.

У Німеччині сирійського лікаря засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людства
Фото: Pixabay

Суд у Німеччині присудив сирійському лікарю довічне ув'язнення за злочини проти людяності, скоєні у військових госпіталях під час правління Башара аль-Асада. 40-річний Алаа Мусу, за даними слідства, катував утримуваних там людей, пише The Guardian. 

Головуючий суддя Вищого регіонального суду Крістофер Коллер заявив, що обвинувачуваний під час сирійської громадянської війни був "частиною жорстокої реакції диктаторського, несправедливого режиму Асада". Мусу звинуватили у 18 випадках катування пацієнтів в Дамаску і Хомсі, вчинених у 2011-2012 роках. 

В одному з випадків він палив геніталії підлітка, а в іншому – ввів смертельну ін'єкцію в'язню, який опирався побиттю. Також він лив легкозаймисту рідину на рани в'язня, а потім підпалив їх і так сильно вдарив його ногою в обличчя, що вибив три зуби.

Під час судового розгляду суд заслухав свідчення колег та ув'язнених. 

Окрім злочинів проти людяності, суд визнав провину сирійця за вбивства, катування та воєнні злочини. 

Муса прибув до Німеччини в 2015 році за візою особливо кваліфікованих працівників. Там він продовжував медичну практику і працював як лікар-ортопед, аж поки в 2020 році його не заарештували. Колишній роботодавець Муси сказав, що не знав про минуле цього працівника у військових госпіталях та додав, що колеги описували його як непримітного. 

Прокурори повідомили, що Муса працював у госпіталях, де утримували політичних опонентів режиму. Замість медичної допомоги людей там катували і нерідко вбивали. 

Обвинувачуваний заперечував свою провину і казав, що він був свідком побиттів, але нібито не брав у них участі. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies