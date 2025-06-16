У Німеччині сирійського лікаря засудили до довічного ув'язнення за злочини проти людства

За даними слідства, він причетний до 18 випадків катування ув'язнених.

Суд у Німеччині присудив сирійському лікарю довічне ув'язнення за злочини проти людяності, скоєні у військових госпіталях під час правління Башара аль-Асада. 40-річний Алаа Мусу, за даними слідства, катував утримуваних там людей, пише The Guardian.

Головуючий суддя Вищого регіонального суду Крістофер Коллер заявив, що обвинувачуваний під час сирійської громадянської війни був "частиною жорстокої реакції диктаторського, несправедливого режиму Асада". Мусу звинуватили у 18 випадках катування пацієнтів в Дамаску і Хомсі, вчинених у 2011-2012 роках.

В одному з випадків він палив геніталії підлітка, а в іншому – ввів смертельну ін'єкцію в'язню, який опирався побиттю. Також він лив легкозаймисту рідину на рани в'язня, а потім підпалив їх і так сильно вдарив його ногою в обличчя, що вибив три зуби.

Під час судового розгляду суд заслухав свідчення колег та ув'язнених.

Окрім злочинів проти людяності, суд визнав провину сирійця за вбивства, катування та воєнні злочини.

Муса прибув до Німеччини в 2015 році за візою особливо кваліфікованих працівників. Там він продовжував медичну практику і працював як лікар-ортопед, аж поки в 2020 році його не заарештували. Колишній роботодавець Муси сказав, що не знав про минуле цього працівника у військових госпіталях та додав, що колеги описували його як непримітного.

Прокурори повідомили, що Муса працював у госпіталях, де утримували політичних опонентів режиму. Замість медичної допомоги людей там катували і нерідко вбивали.

Обвинувачуваний заперечував свою провину і казав, що він був свідком побиттів, але нібито не брав у них участі.