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Катастрофа Air India: слідчі знайшли бортовий самописець

Пристрій записує аудіо з кабіни пілотів, включно з розмовами пілотів, сигналізацією та навколишніми звуками.

Катастрофа Air India: слідчі знайшли бортовий самописець
Фото: EPA/UPG

Слідчі вилучили бортовий самописець (CVR) з кабіни пілотів з уламків літака Air India, що зазнав катастрофи минулого тижня, пише BBC.

Це стане ключовим кроком у розкритті причин смертельної аварії.

Літак Air India, Boeing 787-8 Dreamliner, що прямував до Лондона, розбився невдовзі після зльоту в четвер із західноіндійського міста Ахмедабад. Загинуло щонайменше 270 людей, більшість з них пасажири.

Самописець записує аудіо з кабіни пілотів, включно з розмовами пілотів, сигналізацією та навколишніми звуками.

Бортовий реєстратор (FDR), який реєструє важливі параметри польоту, такі як висота, швидкість та робота двигуна, був вилучений з-під уламків у п'ятницю.

І CVR, і FDR разом утворюють те, що зазвичай називають “чорною скринькою” літака. Це життєво важливий інструмент у розслідуванні авіакатастроф, який допомагає експертам реконструювати останні моменти польоту та визначити причину інциденту.

“Чорна скринька, на відміну від назви, насправді являє собою два яскраво-помаранчеві пристрої – один для CVR, а інший для FDR – пофарбовані світловідбиваючими смужками, аби їх було легше знайти після аварії. Обидва ці пристрої розроблені так, щоб витримати аварію”, ‒ зазначає видання.

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Індійське Бюро з розслідування авіаційних аварій (AAIB) очолює розслідування причин катастрофи за допомогою команд зі США та Великої Британії. У неділю посадовці Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) оглянули місце катастрофи літака. Окремо очікується, що в понеділок відбудеться перше засідання комітету високого рівня, створеного урядом Індії для вивчення причин катастрофи.

За даними Всеіндійського радіо, комітет представить попередній звіт протягом трьох місяців і запропонує нові стандартні операційні процедури (СОП), щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
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