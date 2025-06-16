Ізраїль заявив про взяття Тегерана під повний "повітряний" контроль

Іран тим часом заявив про ізраїльський удар по госпіталю.

Пошкоджена будівля після ударів Ізраїлю по Тегерану, 13 червня 2025 року

Ізраїльська армія заявила, що повністю контролює повітряний простір над Іраном, передає The Times. Також Ізраїль стверджує, що зруйнував одну третину ракетних установок "поверхня-поверхня".

Для атаки Ізраїль задіяв авіацію. Результатом ударів стало руйнування 120 ракетних комплексів.

"Понад 50 винищувачів та літаків здійснювали страйки та знищили понад 120 ракетних установок поверхня-поверхня. Це становить третину ракетних установок «поверхня-поверхня», якими володіє іранський режим", – сказав військовий речник, бригадний генерал Еффі Дефрін.

Іран тим часом заявив про пошкодження госпіталю Фарабі на заході країни.