Зеленський: Росіяни пропонували обміняти військових на викрадених ними дітей

Президент наголосив, що для того аби повернути дітей, потрібне "мистецтво дипломатії" і "відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з рускімі".

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни пропонували здійснити обмін своїх військовополонених на викрадених ними українських дітей.

Про це він розповів під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, передає Укрінформ.

Зеленський наголосив, що це неможливо.

"Ми не міняємо їх (викрадених Росією дітей, - ред.) ні на що. Це абсолютно несправедливо. І, якщо чесно, це божевілля, яке, до речі, рускіє пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам - дітей. Просто це поза розумінням і поза міжнародним правом", - розповів Зеленський.

За його словами, для того, аби повернути дітей потрібне "мистецтво дипломатії" і "відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з рускімі".

"Тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошки, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому, до рідних, до близьких", - додав президент.

Зеленський подякував президенту Австрії та уряду цієї країни за те, що вони долучаються до відповідних ініціатив.