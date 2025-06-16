Зеленський: Росіяни пропонували обміняти військових на викрадених ними дітей

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни пропонували здійснити обмін своїх військовополонених на викрадених ними українських дітей.
Про це він розповів під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, передає Укрінформ.
Зеленський наголосив, що це неможливо.
"Ми не міняємо їх (викрадених Росією дітей, - ред.) ні на що. Це абсолютно несправедливо. І, якщо чесно, це божевілля, яке, до речі, рускіє пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам - дітей. Просто це поза розумінням і поза міжнародним правом", - розповів Зеленський.
За його словами, для того, аби повернути дітей потрібне "мистецтво дипломатії" і "відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з рускімі".
"Тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошки, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому, до рідних, до близьких", - додав президент.
Зеленський подякував президенту Австрії та уряду цієї країни за те, що вони долучаються до відповідних ініціатив.
- Раніше сьогодні у Відні у присутності президентів України та Австрії було підписано спільне комюніке щодо захисту та повернення з РФ українських дітей. А в квітні австрійський парламент одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку повернення з Росії депортованих українських дітей.
- Станом на 15 червня, в межах ініціативи Bring Kids Back UA в Україну вже вдалося повернути 1359 викрадених Росією дітей.
- 2 червня Україна передала Росії список з 400 дітей, яких та має повернути.