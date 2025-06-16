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Зеленський: Росіяни пропонували обміняти військових на викрадених ними дітей

Президент наголосив, що для того аби повернути дітей, потрібне "мистецтво дипломатії" і "відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з рускімі". 

Зеленський: Росіяни пропонували обміняти військових на викрадених ними дітей
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни пропонували здійснити обмін своїх військовополонених на викрадених ними українських дітей. 

Про це він розповів під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, передає Укрінформ.

Зеленський наголосив, що це неможливо.  

"Ми не міняємо їх (викрадених Росією дітей, - ред.) ні на що. Це абсолютно несправедливо. І, якщо чесно, це божевілля, яке, до речі, рускіє пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам - дітей. Просто це поза розумінням і поза міжнародним правом", - розповів Зеленський. 

За його словами, для того, аби повернути дітей потрібне "мистецтво дипломатії" і  "відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з рускімі". 

"Тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошки, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей додому, до рідних, до близьких", - додав президент.

Зеленський подякував президенту Австрії та уряду цієї країни за те, що вони долучаються до відповідних ініціатив. 
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