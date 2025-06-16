Україна та Австрія підписали спільне комюніке щодо повернення з окупації РФ українських дітей

Глави МЗС України Андрій Сибіга та Австрії Беате Майнль-Райзінгер підписали Спільне комюніке щодо захисту та повернення українських дітей з РФ.

Про це повідомляє МЗС України.

Комюніке фіксує наміри України та Австрії посилити взаємодію у питаннях захисту українських дітей, що постраждали внаслідок російської агресії проти України. Документ засуджує примусову депортацію дітей та їх примусове переміщення до Росії, що визнається грубим порушенням міжнародного права.

Українська та австрійська сторони висловлюють готовність до пошуку додаткових можливостей в рамках Міжнародної коаліції з повернення українських дітей у контексті документування порушень, ідентифікації викрадених дітей та допомоги їхньому поверненню, реабілітації і реінтеграції.

Документ також засвідчує підтримку Австрією ініціативи Президента України "Bring Kids Back UA", діяльності Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також Коаліції укриттів.