Зеленський подав кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генпрокурора

Верховна Рада цього тижня голосуватиме за призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором. Відповідне подання надійшло до Верховної Ради від президента, розповів спікер Руслан Стефанчук.

Голосувати за це рішення збираються на одному з найближчих засідань. Зараз Руслан Кравченко очолює Державну податкову службу України.

Голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія повідомив, що завтра відбудеться фракційне засідання, на якому представлять кандидатуру Кравченка.

Хто такий Руслан Кравченко?

Уродженець Сєвєродонецька Луганської області, 35-річний Руслан Кравченко нині очолює Державну податкову службу.

Здобув освіту в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, а згодом закінчив Юридичну академію Ярослава Мудрого, отримав звання "лейтенант юстиції".

З 2012 до 2014 працював слідчим у Севастопольській прокуратурі з нагляду. З вересня 2014 брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора, має статус учасника бойових дій. У 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

У 2015-2017 був прокурором Головної військової прокуратури. З 2019 по 2020 був заступником військового прокурора Центрального регіону, у 2021-2023 керував Бучанською окружною прокуратурою Київської області. Був прокурором по справі проти біглого експрезидента Віктора Януковича.

З 10 квітня 2023 очолював Київську обласну державну адміністрацію, а в грудні 2024 став очільником Державної податкової служби.

Руслан Кравченко брав участь у конкурсі на директора НАБУ. За даними Центру протидії корупції, він не пройшов співбесіду на доброчесність. У ЦПК додали, що він не отримував посад, де був конкурс за участі незалежних комісій.

За даними Радіо Свобода, в 2018 році він отримав службове житло, наступного року – приватизував його і, схоже, продав.

Більше про Руслана Кравченка – в публічному інтерв'ю із ним "«Податкова стала ворогом бізнесу. І це треба змінювати»”, – очільник ДПС на «Новій країні»”.

Де попередній генпрокурор?

Офіс генерального прокурора не має повноцінного очільника з жовтня 2024, відколи звільнили Андрія Костіна. Звільнення відбулося на тлі гучного корупційного скандалу в системі прокуратури: тоді майже пів сотні прокурорів викрили на оформленні собі фейкових інвалідностей. Костін подав у відставку. Але вже незабаром став послом України в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини було одним з напрямків Костіна на посаді генпрокурора.