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“Податкова стала ворогом бізнесу. І це треба змінювати”, - очільник ДПС на “Новій країні” (РЕПОРТАЖ)

Руслан Кравченко дав публічне інтерв’ю.

Очільник ДПС України Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк
Очільник ДПС України Руслан Кравченко

Вдруге за час існування спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” експертна дискусія проходить в особливому форматі - публічного інтерв’ю. Першим таким гостем, нагадаємо, був очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. 29 квітня на питання учасників “Нової країни” зголосився відповісти новопризначений очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко (ексголова Київської обласної адміністрації).

Руслан Кравченко під час інтерв'ю
Фото: Олександр Ратушняк
Руслан Кравченко під час інтерв'ю

“Наш проєкт - про нову країну, про те, якою вона має бути, щоб бути сильною і суб'єктною, за що ми боремося зараз в цій брутальній війні. Цей дискусійний майданчик для мене пов'язаний з тим, що в країні було «зламано», що не так, чому ми дійшли до такого неефективного керування”, - заявив партнер проєкту, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі, представляючи присутнім головного гостя.

Фото: Олександр Ратушняк

“Сьогодні Збройні сили України утримуються, в першу чергу, за українські податки. Може статися так, що Україна залишиться без чи з малою частиною міжнародної допомоги. Чи здатна вона буде після війни утримувати Збройні сили України? Це напряму залежатиме від того, чи буде здатен бізнес і всі українці сплачувати податки, чи вдасться зробити адміністрування цих податків прозорим і загалом вибудувати належну довіру між державою і суспільством”, - наголосив бізнесмен, пояснюючи вибір теми для нинішньої дискусійної панелі та запрошення саме Руслана Кравченка.

“Коли я прийшов працювати в податкову, відразу став ворогом для бізнесу. І ми повинні це змінювати”, - заявив Руслан Кравченко. “Результати вже є, але я ними не цілком задоволений”, - зауважив він під час публічного інтерв’ю.

Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк
Руслан Кравченко

Які проблеми вбачає новопризначений очільник податкової, яке бачення їх розв’язання має, що вже вдалося зробити за чотири місяці роботи? Про що ще питали представники великого, середнього та малого бізнесу, підприємці, народні депутати, представники громадськості, експерти у головного податківця - читайте незабаром у повному тексті інтерв’ю голови ДПС на LB.ua.

Руслан Кравченко та шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Руслан Кравченко та шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкіна

Перед початком дискусії
Фото: Олександр Ратушняк
Перед початком дискусії

Фото: Олександр Ратушняк

Ігор Ліскі
Фото: Олександр Ратушняк
Ігор Ліскі

Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк

заступниця голови ДПС Леся Карнаух
Фото: Олександр Ратушняк
заступниця голови ДПС Леся Карнаух

фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба
Фото: Олександр Ратушняк
фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба

Фото: Олександр Ратушняк

Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк
Руслан Кравченко

директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський
Фото: Олександр Ратушняк
директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський

колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький
Фото: Олександр Ратушняк
колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький

співвласниця столичного відьма-бару «Лиса гора» та головна редакторка ProIT Олеся Астаф'єва
Фото: Олександр Ратушняк
співвласниця столичного відьма-бару «Лиса гора» та головна редакторка ProIT Олеся Астаф'єва

Руслан Кравченко та Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Руслан Кравченко та Соня Кошкіна

в. о. директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС Володимир Кизима
Фото: Олександр Ратушняк
в. о. директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС Володимир Кизима

в. о. директора Департаменту трансфертного ціноутворення ДПС Юлія Кацан
Фото: Олександр Ратушняк
в. о. директора Департаменту трансфертного ціноутворення ДПС Юлія Кацан

депутатка Київської міськради Ольга Балицька
Фото: Олександр Ратушняк
депутатка Київської міськради Ольга Балицька

гендиректор Центру Екології та Розвитку Нових технологій Владислав Антипов
Фото: Олександр Ратушняк
гендиректор Центру Екології та Розвитку Нових технологій Владислав Антипов

Вадим Денисенко
Фото: Олександр Ратушняк
Вадим Денисенко

голова Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа
Фото: Олександр Ратушняк
голова Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа

Фото: Олександр Ратушняк

Артур Юрченко, керівник компанії «Тайкун»
Фото: Олександр Ратушняк
Артур Юрченко, керівник компанії «Тайкун»

заступник голови ДПС Сергій Лисеюк
Фото: Олександр Ратушняк
заступник голови ДПС Сергій Лисеюк

виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан
Фото: Олександр Ратушняк
виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан

в. о. директора Департаменту економічного аналізу ДПС Людмила Цибко
Фото: Олександр Ратушняк
в. о. директора Департаменту економічного аналізу ДПС Людмила Цибко

Фото: Олександр Ратушняк

нардепка Тетяна Острікова
Фото: Олександр Ратушняк
нардепка Тетяна Острікова

Геннадій Чижиков, президент ТПП України
Фото: Олександр Ратушняк
Геннадій Чижиков, президент ТПП України

бізнес-омбудсман Роман Ващук
Фото: Олександр Ратушняк
бізнес-омбудсман Роман Ващук

Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень
Фото: Олександр Ратушняк
Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень

Ірина Федорів, голова громадської ініціативи «Голка»
Фото: Олександр Ратушняк
Ірина Федорів, голова громадської ініціативи «Голка»

голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южанина
Фото: Олександр Ратушняк
голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южанина

директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський
Фото: Олександр Ратушняк
директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський

Фото: Олександр Ратушняк

директорка швейної фабрики 'Елегант' Наталія Романовська
Фото: Олександр Ратушняк
директорка швейної фабрики 'Елегант' Наталія Романовська

нардеп Олексій Жмеринецький
Фото: Олександр Ратушняк
нардеп Олексій Жмеринецький

радник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці Дмитро Золотухін
Фото: Олександр Ратушняк
радник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань стратегічних комунікацій та міжнародної співпраці Дмитро Золотухін

заступниця шеф-редактора LB.ua Марина Сингаївська
Фото: Олександр Ратушняк
заступниця шеф-редактора LB.ua Марина Сингаївська

Фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба
Фото: Олександр Ратушняк
Фахівець з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи Мирослав Лаба

Директор департаменту по роботі з доходами місцевого бюджету міськради Дніпра Олександр Козік
Фото: Олександр Ратушняк
Директор департаменту по роботі з доходами місцевого бюджету міськради Дніпра Олександр Козік

депутат Київради Олег Костюшко
Фото: Олександр Ратушняк
депутат Київради Олег Костюшко

Олег Медведєв, політтехнолог
Фото: Олександр Ратушняк
Олег Медведєв, політтехнолог

Бізнес-омбудсман Роман Ващук
Фото: Олександр Ратушняк
Бізнес-омбудсман Роман Ващук

Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Соня Кошкіна

нардепка Роксолана Підласа (праворуч), заступниця голови НАБУ Поліна Лисенко( в центрі) <em>і</em> Директор INL Річард Сондерс
Фото: Олександр Ратушняк
нардепка Роксолана Підласа (праворуч), заступниця голови НАБУ Поліна Лисенко( в центрі) і Директор INL Річард Сондерс

Ігор Ліскі, Руслан Кравченко і Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Ігор Ліскі, Руслан Кравченко і Соня Кошкіна

Ігор Ліскі і Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Ігор Ліскі і Соня Кошкіна
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