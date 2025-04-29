Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
На чотирьох ортопедів — три різні думки. Історія однієї травми коліна, яка насправді про всіх нас
На чотирьох ортопедів — три різні думки. Історія однієї травми коліна, яка насправді про всіх нас
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд вирішив не підвищувати тариф на електроенергію до листопада

Таким чином, мінімум до кінця жовтня зберігається єдина фіксована ціна - 4,32 грн/кВт*год.

Уряд вирішив не підвищувати тариф на електроенергію до листопада
Фото: vesti-ukr.com

Кабінет міністрів продовжив дію "Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії" до 31 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Таким чином, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.

"Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год, також залишається чинним.

"Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення з метою забезпечити доступність електричної енергії для споживачів. Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, що зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювані та ремонтні роботи по всій країні", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies