За результатами загальнодержавної спецоперації поліцейські вилучили 263 одиниці вогнепальної зброї, понад 74 кілограми вибухових речовин та 61 674 набоїв різного калібру.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"З метою протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів, а також перекриття каналів потрапляння нелегальної зброї на «чорний» ринок, поліція провела 941 обшук по усіх регіонах держави. В ході проведених заходів задокументовано 10 фактів збуту зброї, виявлено декілька схронів зброї тощо. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Наразі фігурантів затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм вже повідомлено про підозру за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

У травні Нацпол провів понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу.

На початку року поліція проводить понад 1000 одночасних обшуків по країні у справах незаконного продажу зброї. Метою називали перекриття каналів збуту і вилучення трофейної зброї і боєприпасів.