​За тиждень прикордонники знищили 6 танків та 2 засоби ППО загарбників

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 9 по 15 червня українські прикордонники знищили :

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

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