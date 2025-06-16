​За тиждень прикордонники знищили 6 танків та 2 засоби ППО загарбників

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 6 танків та 2 засоби ППО загарбників.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 9 по 15 червня українські прикордонники знищили:
- танки - 6
- гармати – 12
- артилерійські установки - 4
- бойові броньовані машини – 6
- засоби ППО - 2
- БпЛА типу Shahed 136/131 – 53
- склади БК та ПММ – 6
- транспортні засоби - 184
- комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 162
- позиції та укриття ворога – 514
- БпЛА тактичного рівня – 365
маломірні плавзасоби, мости та переправи - 1