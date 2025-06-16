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​За тиждень прикордонники знищили 6 танків та 2 засоби ППО загарбників

Також бійці ДПСУ знищили 12 гармат російської армії.

​За тиждень прикордонники знищили 6 танків та 2 засоби ППО загарбників
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 6 танків та 2 засоби ППО загарбників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 9 по 15 червня українські прикордонники знищили:

  • танки - 6
  • гармати – 12
  • артилерійські установки - 4
  • бойові броньовані машини – 6
  • засоби ППО - 2
  • БпЛА типу Shahed 136/131 – 53
  • склади БК та ПММ – 6
  • транспортні засоби - 184
  • комплекси спостереження, засоби зв'язку та РЕБ – 162
  • позиції та укриття ворога – 514
  • БпЛА тактичного рівня – 365

маломірні плавзасоби, мости та переправи - 1

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
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