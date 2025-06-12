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Судді залишили без змін зменшену заставу голові АМКУ Павлу Кириленку

Наразі розмір застави становить 25 млн гривень. 

Судді залишили без змін зменшену заставу голові АМКУ Павлу Кириленку
Фото: Донецька ОДА

Колегія суддів АП ВАКС залишили без задоволення апеляційну скаргу прокурорки на ухвалу слідчого судді, якою голові АМКУ Павлу Кириленку, було зменшено заставу до 25 млн грн замість 30 млн грн, як до цього. Ухвалу залишили без змін. 

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Прокурорка САП просила скасувати ухвалу через те, що окремі підстави, які були враховані слідчим суддею, не мають впливати на зміну запобіжки. Підставою, про яку передусім йдеться, є необхідність виконання своїх фінансових зобов’язань заставодавця ТОВ "Керамет", який звернувся до сторони захисту, щоб вона клопотала про зміну запобіжки.

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 Як йдеться на платформі "ВАКС вирішив", 25 млн грн — трохи більше ніж третина активів, які інкримінуються Кириленку як незаконно набуті. Прокурорка вважає, що такий розмір застави не здатен забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обовʼязків та запобігти ризикам.

Сторона захисту просила закрити апеляційне провадження або відмовити у задоволенні апеляційної скарги прокурора. Захисник сказав, що "прокурор перекручує обставини" і залишається досить великий розмір застави та інші заборони. Вже раніше прокурорка оскаржувала зміну обовʼязків, які були накладені на Кириленка. Прокурорка оскаржує будь-які рішення, з якими не згодна, незважаючи на те чи підлягають вони оскарженню, чи ні. 

  • Нещодавно НАБУ та САП повідомили про нову підозру Кириленку в недекларуванні майна, а його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні. 
  • Керівник АМКУ і колишній очільник Донецької області є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки. Наприкінці серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив Кириленку заставу, яку за нього внесли. У грудні минулого року Суд дозволив зняти з нього електронний браслет.
  • Досудове розслідування щодо цього факту завершено у грудні 2024 року. ВАКС встановив стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами провадження до 4 липня 2025 року включно, по завершенню якого обвинувальний акт потрапить до суду.
  • Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу Радіо Свобода. Журналісти розповіли, що знайшли у Кириленка майно на 70 мільйонів, придбане під час війни. 
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