У травні Україна підійшла впритул до створення Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України. Коаліція держав зі створення спецтрибуналу завершила технічну роботу над проєктами правових інструментів, міністри закордонних справ ЄС їх схвалили, а Рада Європи надала політичну підтримку.
Інструмент для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії отримав чіткі рамки. Коли запрацює спецтрибунал, кого каратиме, чи дійсно стане механізмом відновлення справедливості, це в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” під час тематичної дискусійної панелі обговорювали:
- Ірина Мудра, заступниця голови Офісу Президента;
- Сергій Власенко, народний депутат, член Президентської робочої групи з опрацювання питань створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії проти України;
- Максим Буткевич, правозахисник, співзасновник Центру прав людини «Зміна», військовослужбовець, який пройшов через російський полон;
- Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної кампанії EFI Group;
- народні депутати, представники громадського сектору, правники тощо.
“Протягом двох з половиною років напрацьовувалися основні юридичні документи, які, власне, і були схвалені 9 травня та трансформовані в політичну волю. Юристи завершили свою роботу у березні, у Страсбурзі була остання зустріч коаліційної групи, де був затверджений пакет документів, який складався із трьох основних, - розповіла заступниця керівника ОП Ірина Мудра. - Це угода між Україною і Радою Європи про створення трибуналу, статут самого трибуналу, який, власне, і визначав всі сутнісні умови роботи. І розширена частково угода – це такий дивний інструмент Ради Європи, але дієвий. Цим же інструментом був заснований Міжнародний реєстр збитків, який теж працює”.
Далі, за словами Мудрої, міністри Ради Європи мають уповноважити генерального секретаря на підставі листа України, який був вручений міністром закордонних справ у Люксембурзі 14 травня, створити цей спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України за участі найвищого військово-політичного і військового керівництва Російської Федерації. Очікується, що це відбудеться до кінця поточного місяця.
Усього за два з половиною роки, говорить нардеп Сергій Власенко, який входить до Президентської робочої групи з опрацювання питань створення спецтрибуналу, Україна пройшла шлях від “ніколи” до створення трибуналу через два тижні.
“Коли ми вперше влітку 2022 року приїхали до Брюсселя у складі делегації, яка почала обговорювати ідею трибуналу проти людей, які скоїли злочин агресії, тодішній єврокомісар з питань юстиції сказав, що цього не буде ніколи. Ніколи!
Коли ми приїхали вперше у Раду Європи, там нам сказали: “Це не наш мандат, ми не будемо цим займатися”. І за цей достатньо короткий період, бо я вважаю, що два з половиною роки в цій ситуації це короткий період, ми від “ніколи” дійшли до історії, що через два тижні буде підписано документи про створення. І, як на мене, сам по собі факт створення є дуже важливим”, - зазначив Власенко.
“Легітимізація нашої правоти дуже важлива, навіть не зараз, а для наступних поколінь. Німеччина платила контрибуцію євреям і Ізраїлю десятки років після завершення Другої світової війни. І ця територія справедливості дозволяє нам бути не тільки повноправним членом, а й лідером цього морального права, творити історію. Україну завжди, наче у дитячому садочку, повчали: тут у вас не те, то ви не вмієте, тут крадете, там у вас корупція, там ви не доросли. Але через біль, через цю історію, ми можемо мати моральне право визначати майбутнє цивілізованого світу”, - заявив під час дискусії бізнесмен Ігор Ліскі.
За словами правозахисника Максима Буткевича, не варто розраховувати, що за результатами роботи трибуналу усі відчують відновлення справедливості, однак безкарності не можна допускати.
“Очікувати, що це стовідсотково будуть рішення, які всіх задовольнять? Звісно, ні. Це було б навіть не наївно, а несправедливо так казати. Якщо мова про земні суди, в усякому разі.
Але є другий варіант, альтернатива - відсутність будь-якої відповідальності. Цього не можна допустити. Навіть, якщо це засудження in absentia (за відсутності обвинуваченого), треба, щоб було визнано інституційно, легітимно, що ці люди є злочинцями і мають понести покарання, щойно вони вилізуть зі свого вольєра, в якому вони зараз фактично перебувають”, - сказав Буткевич.
Повні виступи спікерів і гостей дискусії, а також більше деталей щодо трибуналу, очікуйте на LB.ua незабаром.