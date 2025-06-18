Спеціальний трибунал щодо злочинів російської агресії проти України може запрацювати вже у 2026 році. Навіть якщо війну ще не буде завершено.

У травні Україна підійшла впритул до створення Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України. Коаліція держав зі створення спецтрибуналу завершила технічну роботу над проєктами правових інструментів, міністри закордонних справ ЄС їх схвалили, а Рада Європи надала політичну підтримку.

Інструмент для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії отримав чіткі рамки. Коли запрацює спецтрибунал, кого каратиме, чи дійсно стане механізмом відновлення справедливості, це в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” під час тематичної дискусійної панелі обговорювали:

Ірина Мудра , заступниця голови Офісу Президента; Фото: Зоряна Стельмах Ірина Мудра

, заступниця голови Офісу Президента; Сергій Власенко , народний депутат, член Президентської робочої групи з опрацювання питань створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії проти України; Фото: Зоряна Стельмах Сергій Власенко

, народний депутат, член Президентської робочої групи з опрацювання питань створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії проти України; Максим Буткевич , правозахисник, співзасновник Центру прав людини «Зміна», військовослужбовець, який пройшов через російський полон; Фото: Зоряна Стельмах Максим Буткевич

, правозахисник, співзасновник Центру прав людини «Зміна», військовослужбовець, який пройшов через російський полон; Ігор Ліск і, голова наглядової ради інвестиційної кампанії EFI Group; Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі

і, голова наглядової ради інвестиційної кампанії EFI Group; народні депутати, представники громадського сектору, правники тощо.

“Протягом двох з половиною років напрацьовувалися основні юридичні документи, які, власне, і були схвалені 9 травня та трансформовані в політичну волю. Юристи завершили свою роботу у березні, у Страсбурзі була остання зустріч коаліційної групи, де був затверджений пакет документів, який складався із трьох основних, - розповіла заступниця керівника ОП Ірина Мудра. - Це угода між Україною і Радою Європи про створення трибуналу, статут самого трибуналу, який, власне, і визначав всі сутнісні умови роботи. І розширена частково угода – це такий дивний інструмент Ради Європи, але дієвий. Цим же інструментом був заснований Міжнародний реєстр збитків, який теж працює”.

Фото: Зоряна Стельмах

Далі, за словами Мудрої, міністри Ради Європи мають уповноважити генерального секретаря на підставі листа України, який був вручений міністром закордонних справ у Люксембурзі 14 травня, створити цей спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України за участі найвищого військово-політичного і військового керівництва Російської Федерації. Очікується, що це відбудеться до кінця поточного місяця.

Усього за два з половиною роки, говорить нардеп Сергій Власенко, який входить до Президентської робочої групи з опрацювання питань створення спецтрибуналу, Україна пройшла шлях від “ніколи” до створення трибуналу через два тижні.

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Власенко, народний депутат, член Президентської робочої групи з опрацювання питань створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинної агресії проти України.

“Коли ми вперше влітку 2022 року приїхали до Брюсселя у складі делегації, яка почала обговорювати ідею трибуналу проти людей, які скоїли злочин агресії, тодішній єврокомісар з питань юстиції сказав, що цього не буде ніколи. Ніколи!

Коли ми приїхали вперше у Раду Європи, там нам сказали: “Це не наш мандат, ми не будемо цим займатися”. І за цей достатньо короткий період, бо я вважаю, що два з половиною роки в цій ситуації це короткий період, ми від “ніколи” дійшли до історії, що через два тижні буде підписано документи про створення. І, як на мене, сам по собі факт створення є дуже важливим”, - зазначив Власенко.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної кампанії EFI Group

“Легітимізація нашої правоти дуже важлива, навіть не зараз, а для наступних поколінь. Німеччина платила контрибуцію євреям і Ізраїлю десятки років після завершення Другої світової війни. І ця територія справедливості дозволяє нам бути не тільки повноправним членом, а й лідером цього морального права, творити історію. Україну завжди, наче у дитячому садочку, повчали: тут у вас не те, то ви не вмієте, тут крадете, там у вас корупція, там ви не доросли. Але через біль, через цю історію, ми можемо мати моральне право визначати майбутнє цивілізованого світу”, - заявив під час дискусії бізнесмен Ігор Ліскі.

За словами правозахисника Максима Буткевича, не варто розраховувати, що за результатами роботи трибуналу усі відчують відновлення справедливості, однак безкарності не можна допускати.

Фото: Зоряна Стельмах

“Очікувати, що це стовідсотково будуть рішення, які всіх задовольнять? Звісно, ні. Це було б навіть не наївно, а несправедливо так казати. Якщо мова про земні суди, в усякому разі.

Але є другий варіант, альтернатива - відсутність будь-якої відповідальності. Цього не можна допустити. Навіть, якщо це засудження in absentia (за відсутності обвинуваченого), треба, щоб було визнано інституційно, легітимно, що ці люди є злочинцями і мають понести покарання, щойно вони вилізуть зі свого вольєра, в якому вони зараз фактично перебувають”, - сказав Буткевич.

Повні виступи спікерів і гостей дискусії, а також більше деталей щодо трибуналу, очікуйте на LB.ua незабаром.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Євген Корнійчук, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі

Фото: Зоряна Стельмах Євген Корнійчук, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі (праворуч) , Сергій Власенко та Ірина Мудра

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Модераторка дискусії та шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі ОПОРА

Фото: Зоряна Стельмах Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов

Фото: Зоряна Стельмах керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко

Фото: Зоряна Стельмах Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка

Фото: Зоряна Стельмах Нардепка Таміла Ташева, засновниця Крим_ SOS та екс-представниця Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Фото: Зоряна Стельмах Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Ксенія Смирнова, проректорка Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка

Фото: Зоряна Стельмах Нардепка Таміла Ташева, засновниця Крим_ SOS та екс-представниця Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, зі своїєю улюбленицею Назли

Фото: Зоряна Стельмах Песик на ім'я Назли відпочиває на руках господині Таміли Ташевої

Фото: Зоряна Стельмах Лариса Латипова, SOCAR Energy Ukraine, і суддя Господарського суду міста Києва Костянтин Харакоз

Фото: Зоряна Стельмах Ірина Мудра (праворуч) , Євген Корнійчук, Сергій Власенко і Денис Маслов спілкуються після дискусії

Фото: Зоряна Стельмах Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка. український військовий і журналіст Сергій Череватий і екснардеп і голова наглядової ради Інституту стратегічних досліджень і прогнозів «Янус» Михайло Ігор Гринів

Фото: Зоряна Стельмах Марина Безкоровайна, директорка в Україні Інституту Висвітлення Війни і Миру та Максим Буткевич

Фото: Зоряна Стельмах заступниця головного редактора LB.ua Марина Сингаївська

Фото: Зоряна Стельмах Нардеп Сергій Соболєв ( у центрі)

Фото: Зоряна Стельмах Марина Безкоровайна, директорка в Україні Інституту Висвітлення Війни і Миру та заступниця головного редактора LB.ua Марина Сингаївська

Фото: Зоряна Стельмах Соня Кошкіна тримає на руках улюбленицю Таміли Ташевої, песика на ім'я Назли

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, Сергій Власенко та Ігор Швайка (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю Епіцентру Юлія Чудновець (праворуч) і голова Громадської Ініціативи 'Голка' Ірина Федорів (спиною)

Фото: Зоряна Стельмах Міністр спорту Матвій Бідний, власниця і директорка компанії Ukrainian Marketing Group Наталія Бухалова та шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Наталія Бухалова, Тетяна Острікова і Таміла Ташева з улюбленицею Назли

Фото: Зоряна Стельмах засновник БФ «Повернись живим» та екс-заступник міністра оборони Віталій Дейнега та український військовий і журналіст Сергій Череватий

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Швайка та Максим Буткевич

Фото: Зоряна Стельмах Групове фото спікерів та модераторки після дискусії

Фото: Зоряна Стельмах Ірина Мудра (у центрі)