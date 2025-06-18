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МЗС Литви викликало російського посла через атаки по Україні і висловило йому протест

Литва закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію та надати Україні всебічну підтримку.

МЗС Литви викликало російського посла через атаки по Україні і висловило йому протест
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії, де йому висловили протест у зв'язку з масштабним ракетним обстрілом українських міст у ніч на 17 червня.

Про це повідомляє LRT

Як зазначили в литовському МЗС, внаслідок атак загинули і були поранені десятки мирних жителів, зруйновані та пошкоджені житлові будинки, об'єкти освіти та культури. При цьому в атаках були використані касетні боєприпаси.

"Ці удари є частиною терористичної кампанії Росії проти цивільного населення України, яка триває і посилюється. Країна щодня зазнає масованих атак ракет і безпілотників, цілеспрямовано направлених на цивільну інфраструктуру", - йдеться у заяві міністерства.

"Систематичний терор Росії вкотре демонструє її свідому зневагу до міжнародного права, прагнення ескалувати конфлікт і повну відсутність інтересу до припинення вогню чи мирного врегулювання", - наголосили в МЗС.

Литва закликала міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію та надати Україні всебічну підтримку.
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