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ЦПД: російський концерн "Калашніков" експлуатує дітей для виготовлення боєприпасів

Економічна зона "Алабуга", де виготовляють "Шахеди", набирає старшокласників з усієї РФ у "трудові загони".

ЦПД: російський концерн "Калашніков" експлуатує дітей для виготовлення боєприпасів
Фото: Центр протидії дезінформації

Російський концерн "Калашніков", що виробляє зброю і боєприпаси, набирає для "літнього підробітку" школярів від 16 років. РФ продовжує мілітаризувати дітей.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, концерн обіцяє дітям платити від 25 тис. рублів та навчити роботі фрезерувальника, слюсаря, ливарника тощо. 

"Ця ініціатива "Калашнікова" — частина системних заходів з мілітаризації дітей і підлітків. Так, окрема економічна зона "Алабуга", на якій виготовляють "Шахеди", активно набирає старшокласників з усієї рф у "трудові загони". Водночас у школах запроваджено обов’язковий курс, що навчає дітей конструюванню БпЛА та керувати ними", — кажуть у Центрі. 

У ЦПД додають, що залучаючи підлітків до роботи на підприємствах ВПК, російська влада прагне ще у школі створити резерв робітників для оборонних заводів, які відчувають серйозну нестачу робочої сили. 

Крім того, такими акціями "ремль прагне отримати і потенційних контрактників для поповнення армії.
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