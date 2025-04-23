Минулого року в Алабузі виробили понад 6000 шахедів.

Сьогодні, 23 квітня, дрони атакували особливу економічну зону “Алабуга” в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало”, – написав Коваленко.

Він додав, що понад 6000 шахедів/гераней виробили в Алабузі у 2024 році, і тисячі дронів приманок. Цього року була поставлена задача росіянами виробляти в Алабузі від 8 000 до 10 000 шахедів/гераней за рік і від 15000 дронів-обманок.

Зазначимо, що відстань від Алабуги до кордонів України становить понад 1200 км.

Напередодні в Росії сталися вибухи на одному із найбільших складів боєприпасів. Йдеться про 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління біля міста Кіржач Володимирської області. Станом на ранок евакуацію оголосили у семи населених пунктах.