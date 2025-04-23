У Харкові помер поранений під час вчорашньої атаки

У харківській лікарні помер один із поранених під час учорашньої російської атаки. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Учора вдень ворог атакував Харків 13 БпЛА. Поранень зазнали 10 людей.
"На жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час вчорашнього ворожого обстрілу Харкова. Медики відучора боролися за його життя", – сказав він.
- Після того, як Росія атакувала чотири райони міста вдень, вона вдарила дронами увечері та сьогодні вночі. Внаслідок нічної атаки була значна пожежа.