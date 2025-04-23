У Часовому Яру на Донеччині українські Сили оборони знищили російський ПТРК "Корнет", станцію наземної розвідки "Кредо-М1" і позиції противника.
Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".
"Наші бійці влаштовують окупантам "гарячі зустрічі" з FPV-дронами на Краматорському напрямку", — кажуть військові.
Українським захисникам вдалося знищити цілу низку ворожих засобів спостереження і зв’язку, протитанкової оборони та укриття з особовим складом.
В результаті влучних ударів, було уражено і знищено:
- Протитанковий ракетний комплекс "Корнет".
- Камеру дальнього спостереження.
- Портативну станцію наземної розвідки ПСНР "Кредо-М1".
- Антени та комунікаційне обладнання.
- Укриття разом з особовим складом.
"У результаті успішних дій штурмовиків ворог втратив критично важливі елементи для ведення бойових дій та спостереження за українськими силами", — додають в ОСУВ.