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Сили оборони знищили ворожі ПТРК "Корнет" і станцію наземної розвідки "Кредо-М1" у Часовому Ярі

Росіяни втратили критично важливі елементи для ведення бойових дій.

Сили оборони знищили ворожі ПТРК "Корнет" і станцію наземної розвідки "Кредо-М1" у Часовому Ярі
Фото: EPA/UPG

У Часовому Яру на Донеччині українські Сили оборони знищили російський ПТРК "Корнет", станцію наземної розвідки "Кредо-М1" і позиції противника.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Наші бійці влаштовують окупантам "гарячі зустрічі" з FPV-дронами на Краматорському напрямку", — кажуть військові.

Українським захисникам вдалося знищити цілу низку ворожих засобів спостереження і зв’язку, протитанкової оборони та укриття з особовим складом.

В результаті влучних ударів, було уражено і знищено:

  • Протитанковий ракетний комплекс "Корнет".
  • Камеру дальнього спостереження.
  • Портативну станцію наземної розвідки ПСНР "Кредо-М1".
  • Антени та комунікаційне обладнання.
  • Укриття разом з особовим складом.

"У результаті успішних дій штурмовиків ворог втратив критично важливі елементи для ведення бойових дій та спостереження за українськими силами", — додають в ОСУВ.

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