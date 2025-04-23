Росіяни втратили критично важливі елементи для ведення бойових дій.

У Часовому Яру на Донеччині українські Сили оборони знищили російський ПТРК "Корнет", станцію наземної розвідки "Кредо-М1" і позиції противника.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Наші бійці влаштовують окупантам "гарячі зустрічі" з FPV-дронами на Краматорському напрямку", — кажуть військові.

Українським захисникам вдалося знищити цілу низку ворожих засобів спостереження і зв’язку, протитанкової оборони та укриття з особовим складом.

В результаті влучних ударів, було уражено і знищено:

Протитанковий ракетний комплекс "Корнет".

Камеру дальнього спостереження.

Портативну станцію наземної розвідки ПСНР "Кредо-М1".

Антени та комунікаційне обладнання.

Укриття разом з особовим складом.

"У результаті успішних дій штурмовиків ворог втратив критично важливі елементи для ведення бойових дій та спостереження за українськими силами", — додають в ОСУВ.