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Правоохоронці підозрюють військовослужбовця у передачі розвідданих ворогу

Він перебуває під вартою. 

Правоохоронці підозрюють військовослужбовця у передачі розвідданих ворогу
Фото: прокуратура

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю ДПСУ повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, упродовж лютого–травня 2025 року підозрюваний, з метою виконання завдань, отриманих від представника розвідки рф, систематично здійснював збір та передачу даних військового характеру.

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Зокрема, серед переданих відомостей – дані про позиції, місця дислокації, чисельність, маршрути пересування сил та засобів ЗСУ, ДПСУ та інших військових формувань. Підозрюваний наносив цю інформацію на Google-мапу та передавав ворогу через Telegram.

Правоохоронці викрили та затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування – ТУ ДБР у м. Києві, за оперативного супроводу УСБУ у Вінницькій області та ГВЗВВБ «Центр» ДПСУ.

За даними СБУ, фігурант наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.

Серед іншого, агент ділився з ворогом інформацією про особовий склад свого підрозділу, координатами розташування його об’єктів і техніки.

Встановлено, що після передачі частини цієї інформації окупантам, рашисти здійснили ракетний обстріл зазначеної військової частини. Під час удару сам агент виїхав в інший регіон у відрядження.

СБУ і ДБР затримали «крота» і в результаті обшуків знайшли докази його співпраці з рф. 
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