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На Київщині викрито схему заволодіння 11,5 млн грн з фонду забезпечення військових Нацгвардії

Слідство встановило, що впродовж 2020 - 2024 років підозрювані систематично занижували розмір щомісячного грошового забезпечення кожному з 3000 нацгвардійців частини на 30 - 35 грн.

На Київщині викрито схему заволодіння 11,5 млн грн з фонду забезпечення військових Нацгвардії
Фото: прокуратура

Повідомлено про підозру бухгалтеру, двом колишнім начальникам фінансового відділення однієї з військових частин Нацгвардії та шістьом цивільним особам. Залежно від скоєного їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману, недбале ставлення до військової служби, а також легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України). 

За даними слідства, упродовж 2020 - 2024 років підозрювані, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізували схему заволодіння грошовими коштами, шляхом систематичного заниження розміру щомісячного грошового забезпечення кожному з 3000 нацгвардійців частини на 30 - 35 грн.

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В рамках схеми бухгалтер забезпечувала технічне включення банківських реквізитів сторонніх, непов’язаних з НГУ цивільним особам, до відомостей на виплату грошового забезпечення. Кошти перерахувались на карткові рахунки, які надалі знімались та ділились між підозрюваними.

Крім того, двоє начальників фінансового відділення військової частини НГУ у період з 2020 по 2021 рік та з 2022 по 2024 рік відповідно не вчинили жодних дій для належної перевірки документів, що стали підставою для незаконного нарахування та виплати грошового забезпечення 6 цивільним громадянам.

Загальна сума привласнених коштів за результатами діяльності схеми становить близько 11,5 млн грн.

Стороною обвинувачення подано клопотання про застосування до всіх підозрюваних запобіжного заходу.
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