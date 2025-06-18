Головне за ніч та ранок середи, 18 червня: наслідки масованої атаки на Київ, обстріл Запоріжжя, майже 190 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 186 бойових зіткнень, бої на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках, ворожі обстріли, законопроєкт про множинне громадянство.

Зросла до 26 кількість жертв учорашнього російського удару по Києву: з-під завалів будинку в Солом'янському районі дістали тіла ще 10 убитих, повідомили в ДСНС.

Упродовж ночі знайшли тіла п'яти загиблих киян. Вранці виявило тіло ще чотирьох жертв.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1040 окупантів. Загальні втрати росіян - 1 007 160 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram повідомив про атаку росіян на Запоріжжя із застосуванням ударних безпілотників.

Для атаки ворог використав 13 БпЛА, повідомили в Telegram ОВА. Атака спричинила пожежі, також пошкоджено фасади і вікна багатоповерхівок, є руйнування складів, горіли машини.

Загалом уночі Росія атакувала Україну 58 безпілотниками, ППО збила 30.

Основні напрямки удару – Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Зафіксовано влучання на 9 локаціях.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні, 18 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт президента України Володимир Зеленського №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

Як повідомляють нардепи, рішення підтримали 243 народні обранці.

Про те, в яких випадках допускається множинне громадянство – в новині.

Канадський суспільний мовник CBS News повідомив, що Президент України Володимир Зеленський вирішив перервати свій візит на саміт країн "Великої сімки" та відмовитися від пресконференції та зустрічі з українською громадою Калгарі.

Причиною є масований обстріл Києва в ніч на 17 червня, а також відсутність на заході Дональда Трампа, з яким українська делегація планувала зустріч. Президент США теж поїхав додому достроково.

Також стало відомо, що G7 завершить зустріч без спільної заяви щодо українсько-російської війни. Шість країн були готові підписати комюніке із засудженням дій Кремля, проте Сполучені Штати не погодилися з різкими формулюваннями та хотіли пом'якшити текст, щоб "не створювати перепон для мирного переговорного процесу".

Агенція Reuters стверджує, що спеціальний посланець президента США з питань Росії та України Кіт Келлог найближчим часом планує відвідати Білорусь для зустрічі із диктатором Олександром Лукашенком.

У приватній розмові Келлог назвав метою поїздки спробу "запустити знову" переговори між Росією та Україною щодо припинення війни, які, як вважають зараз в адміністрації Дональда Трампа, перебувають у глухому куті. Водночас джерела Reuters стверджують, що через складну логістику та безпекові міркування зустріч Келлога та Лукашенка може бути скасована будь-якої миті.

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