Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні

Раніше правозахисники застерігали, що ухвалення закону про множинне громадянство може призвести, зокрема, до втрати громадянства серед жителів тимчасово окупованих територій.

Сьогодні, 18 червня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт президента України Володимир Зеленського № 11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

Як повідомляють нардепи, рішення підтримали 243 народні обранці.

Множинне громадянство допускається у низці випадків. Зокрема, якщо дитина набуває громадянства України за народженням і водночас отримує громадянство іншої держави. Також це можливо, коли дитина — громадянин України — набуває громадянства своїх усиновлювачів-іноземців.

Допускається множинне громадянство і у випадку автоматичного набуття іноземного громадянства громадянином України внаслідок шлюбу з іноземцем. Аналогічно, якщо повнолітній громадянин України автоматично отримує інше громадянство через законодавство іноземної держави, але не має документа, що це підтверджує, така ситуація також не вважається порушенням.

Крім того, множинне громадянство можливе при набутті українського громадянства у спрощеному порядку іноземцями з певних держав, визначених законодавством. У зворотному випадку — якщо громадянин України отримує громадянство такої держави — це також допускається.

Зі свого боку, нардепка, заступниця голови фракції “Слуга народу” в парламенті Євгенія Кравчук повідомила, що це “історичне” і “важливе мільйонам українців” рішення.

Вона зазначила, що це можливість не втратити українське громадянство при набутті іншого і навпаки.

“Щоб одразу спростувати всі можливі зради – майже весь цивілізований світ має закони про подвійне громадянство”, – написала Кравчук.

Також вона зазначила, що таке нововведення вирішує важливе питання: відновлення та збереження зв’язку з українцями по світу - мільйони українців, які закордоном і вже отримали чи протягом кількох наступних років отримають паспорт іншої країни, будуть і надалі мати громадянство України.

“Ми маємо зберегти нашу націю та триматись разом, навіть через вимушені переїзди до інших країн. Плюс для маленьких українців народжених закордоном – батьки не будуть змушені обирати громадянство. Буде змога мати і українське, і країни яка прийняла родину у себе”, – написала Кравчук.

Нардепка додала, що перелік країн, громадянство яких буде сумісним з українським, буде визначено постановою КМУ в інтересах нашої країни та безпеки.

“На питання «чи росіяни теж зможуть»? Одразу скажу - НІ. Всі хто має громадянство росії, а також країн, які не визнають нашу територіальну цілісність, не можуть мати громадянство України”, – наголосила Кравчук.

Крім того, зазначила Кравчук, законом визначено:

право набуття громадянства України за етнічним походженням за скороченою процедурою.

право отримання громадянства України за скороченою процедурою у разі проходження військової служби в Україні.

закон не скасовує обовʼязковість підтверджених знань української мови, історії та Конституції.

отримання громадянства за територіальною ознакою – "це не є нововведенням, коли твої дід/баба проживали на території України і ти можеш претендувати також, але все ж нагадають таку опцію"

законодавство не змінює чинного земельного законодавства.

“Тобто резюмуючи – ми отримуємо зміни, які дозволяють мати не лише громадянство України, але й інші, та при цьому є «перелік інших» та чіткі умови отримання. Канада, привіт, етнічні українці можуть вже займати чергу в посольство”, – написала Кравчук.

Як раніше повідомляла Zmina, правозахисники попередили про недоліки законопроєкту про множинне громадянство. Зокрема це може призвести до втрати громадянства серед жителів тимчасово окупованих територій.

Коаліція громадських організацій, що займаються захистом прав постраждалих від війни, висловила занепокоєння щодо законопроєкту №11469 про множинне громадянство. Попри врахування частини рекомендацій, критично важливі ризики залишаються, зокрема щодо прав жителів тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Правозахисники наголошують: отримання російського паспорта на ТОТ не може вважатися добровільним, а отже – не повинно призводити до втрати українського громадянства. Вони застерігають від “маскування” небезпечних норм під виглядом євроінтеграційних змін та закликають дотримуватися принципу правової визначеності.

Особливу тривогу в правозихсників викликають положення, які дозволяють втрату громадянства за розпливчастими підставами: "загроза національній безпеці» чи «участь в окупаційній адміністрації". Правозахисники вказують, що це створює широкий простір для свавільного трактування та може поставити під удар тих, хто забезпечував базові потреби населення – медиків, комунальників, рятувальників.

Крім того, законопроєкт, за словами коаліції, необґрунтовано звужує можливості для набуття громадянства і не відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема щодо запобігання безгромадянству. Також нові положення можуть обмежити права дітей, які нині захищені чинною редакцією закону.

Натомість віцепрем’єр міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що цей законопроєкт означає зміцнення зав’язків з українцями за кордоном, а також подальші можливості розвитку українства та української єдності.