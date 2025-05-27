Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства

Володимир Зеленський вніс зміни до складу комісії з питань громадянства.
Відповідний текст указу оприлюднили на сайті глави держави.
Зокрема, до комісії ввели заступника міністра оборони Євгена Мойсюка, а вивели ексзаступницю міністра юстиції Інну Богатих та колишнього заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка.
Президент Зеленський затвердив новий склад комісії при Президентові України з питань громадянства у серпні 2019 року.
Що робить комісія з питань громадянства
- Вона опрацьовує всі основні питання, пов’язані з громадянством. Комісія розглядає заяви про набуття та вихід із громадянства, подання про втрату або припинення громадянства на підставі міжнародних договорів і готує з цього приводу пропозиції для Президента.
- Комісія також контролює виконання рішень глави держави щодо громадянства, бере участь у розробці законів та інших нормативно-правових актів у цій сфері, вивчає практику їх реалізації й пропонує зміни для вдосконалення законодавства.
- Водночас комісія аналізує міжнародний досвід — вивчає законодавство про громадянство інших держав та міжнародно-правові акти, щоб враховувати найкращі підходи.