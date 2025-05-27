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Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства

Зокрема, сюди глава держави увів заступника міністра оброни Мойсюка.

Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський вніс зміни до складу комісії з питань громадянства.

Відповідний текст указу оприлюднили на сайті глави держави.

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Зокрема, до комісії ввели заступника міністра оборони Євгена Мойсюка, а вивели ексзаступницю міністра юстиції Інну Богатих та колишнього заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка.

Президент Зеленський затвердив новий склад комісії при Президентові України з питань громадянства у серпні 2019 року. 

Що робить комісія з питань громадянства

  • Вона опрацьовує всі основні питання, пов’язані з громадянством. Комісія розглядає заяви про набуття та вихід із громадянства, подання про втрату або припинення громадянства на підставі міжнародних договорів і готує з цього приводу пропозиції для Президента.
  • Комісія також контролює виконання рішень глави держави щодо громадянства, бере участь у розробці законів та інших нормативно-правових актів у цій сфері, вивчає практику їх реалізації й пропонує зміни для вдосконалення законодавства.
  • Водночас комісія аналізує міжнародний досвід — вивчає законодавство про громадянство інших держав та міжнародно-правові акти, щоб враховувати найкращі підходи.
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