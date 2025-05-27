Зеленський змінив склад комісії з питань громадянства

Президент Зеленський затвердив новий склад комісії при Президентові України з питань громадянства у серпні 2019 року.

Зокрема, до комісії ввели заступника міністра оборони Євгена Мойсюка, а вивели ексзаступницю міністра юстиції Інну Богатих та колишнього заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка.

Володимир Зеленський вніс зміни до складу комісії з питань громадянства.

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