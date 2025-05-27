На Харківщині трактор підірвався на вибухівці, постраждав водій

Рятувальники нагадують, що міни та вибухонебезпечні предмети досі залишаються на полях, у лісосмугах і навіть уздовж доріг.

У Харківській області, на околиці Балаклії, трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Під час косіння трави на узбіччі дороги трактор наїхав, ймовірно, на російську протитанкову міну.

"Внаслідок детонації вибухового пристрою постраждав 41-річний тракторист, пошкоджена техніка. Водія госпіталізували до лікарні", - зазначили в ДСНС.

Рятувальники нагадують, що міни та вибухонебезпечні предмети досі залишаються на полях, у лісосмугах і навіть уздовж доріг. ДСНС закликає уникати підозрілих місць, не торкатися незнайомих плечей і не ходити в ліси, на поля, до річок, особливо поблизу зон бойових дій.

20 травня в селі Лукашове Вовчанської громади на вибуховому пристрої підірвалась жінка. Внаслідок вибуху вона дістала пошкодження ноги, її доставили до медичного закладу.