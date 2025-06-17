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Володимир Зеленський скоординував з прем’єром Великобританії Стармером позиції для досягнення справедливого й тривалого миру

Зокрема йшлося про ППО для України та санкції проти Росії.

Володимир Зеленський скоординував з прем’єром Великобританії Стармером позиції для досягнення справедливого й тривалого миру
Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Великобританії Кіром Стармером
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб скоординувати позиції для досягнення справедливого й тривалого миру.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час розмови Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує посилення систем ППО і ракет до них, оскільки Росія постійно збільшує кількість засобів під час атак та завдає ще більш підлих ударів по цивільних.

Президент України підкреслив, що у Москві не хочуть закінчувати війну, тому світ має запровадити такі сильні та жорсткі санкції проти РФ, які примусять її до справедливого й тривалого миру.

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Також лідери обговорили, які санкції потрібні, щоб примусити Росію припинити війну. 

Володимир Зеленський зазначив, що санкції мають бути скоординовані зі всіма країнами “Великої сімки” та спрямованими проти енергетики, банківського сектору, тіньового флоту та військово-промислового комплексу Росії.

Зеленський та Кір Стармер обговорили формати практичних рішень у межах коаліції охочих та спільні проєкти щодо внутрішнього виробництва зброї, а також приділили увагу саміту НАТО в Гаазі.
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