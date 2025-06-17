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ГУР: Кремль експортує “православ’я” в Африку як елемент гібридного впливу

Українська військова розвідка повідомляє, що під прикриттям “духовної місії” РПЦ формує проросійські мережі для просування вигідних кремлю наративів.

ГУР: Кремль експортує “православ’я” в Африку як елемент гібридного впливу
Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Кремлівська влада активно використовує російську православну церкву як інструмент гібридного впливу на африканському континенті, передає Головне управління розвідки Міноборони України.

Одним із ключових елементів впливу став Патріарший екзархат Африки – організація, створена РПЦ у грудні 2021 року як відповідь на визнання Православної Церкви України Патріархом Александрійським Феодором.

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Після цього РПЦ ініціювала “переходи” священників у низці африканських країн під московську юрисдикцію, назвавши це “захистом від розколу церкви”. У відповідь Олександрійська православна церква офіційно назвала дії росіян вторгненням на її канонічну територію.

Зокрема РПЦ розбудовує в Африці храми та реалізує освітні ініціативи для формування довіри місцевого населення до московських наративів.

“Держава-агресор активно експортує в Африку не тільки зброю, але й “православ’я”. Церква використовується як інструмент впливу та підриву легітимних церковних структур. Це – черговий елемент гібридної експансії Росії”, – зазначив Андрій Юсов, представник ГУР МО України.
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