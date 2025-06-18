Зеленський обговорив з прем’єром Японії співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою на полях саміту G7.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Лідери обговорили співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, що становить реальну загрозу не лише для Європи, а й для всього світу, зокрема регіону Південно-Східної Азії”, - йдеться у повідомленні.

Лідери країн вважають, що для примусу Росію до миру потрібно збільшити тиск і запровадити жорсткіші санкції.

Також Володимир Зеленський поінформував Ішібу про ключові оборонні потреби України для захисту українців від російських ракетних і дронових обстрілів.

Крім того, співрозмовники обговорили співпрацю в оборонній індустрії та можливість прямих інвестицій в українське виробництво дронів.

Йшлося також про зацікавленість Японії брати участь у проєктах із відновлення та реконструкції України.