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Зеленський обговорив з прем’єром Японії співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном

Зустріч відбулась на полях саміту G7. 

Зеленський обговорив з прем’єром Японії співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном
Шігеру Ішіба та Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою на полях саміту G7. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Лідери обговорили співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, що становить реальну загрозу не лише для Європи, а й для всього світу, зокрема регіону Південно-Східної Азії”, - йдеться у повідомленні.

Лідери країн вважають, що для примусу Росію до миру потрібно збільшити тиск і запровадити жорсткіші санкції.

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Також Володимир Зеленський поінформував Ішібу про ключові оборонні потреби України для захисту українців від російських ракетних і дронових обстрілів.

Крім того, співрозмовники обговорили співпрацю в оборонній індустрії та можливість прямих інвестицій в українське виробництво дронів.

Йшлося також про зацікавленість Японії брати участь у проєктах із відновлення та реконструкції України.
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