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В Україні викрито найбільше підпільне виробництво стероїдів

Підпільне виробництво охоплювало кілька регіонів України — Київщину, Харківщину, Львівщину та Одещину.

В Україні викрито найбільше підпільне виробництво стероїдів
Фото: прокуратура

Правоохоронці викрили масштабне нелегальне виробництво анаболічних стероїдів, що діяло під виглядом імпортних препаратів для спортсменів. 

За даними Офісу генпрокурора, п’ятьом учасникам організованої злочинної групи, включно з організатором, оголошено підозру у фальсифікації та збуті лікарських засобів.

Підпільне виробництво охоплювало кілька регіонів України — Київщину, Харківщину, Львівщину та Одещину. 

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Препарати виготовляли у несертифікованих приміщеннях із сировини невідомого походження, а готову продукцію збували через телеграм-канали, месенджери та сайти. 

Серед препаратів – тестостерон пропіонат та інші стероїди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 20 тис. упаковок підроблених ліків, 5 кг таблеток, понад 3 тис. флаконів і ампул, два елітні авто BMW, а також понад 20 млн грн у готівці.

Наразі тривають експертизи та встановлення інших причетних до злочинної діяльності.
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