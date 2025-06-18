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"Нічна мандрівка в ластах": прикордонники затримали двох чоловіків, які хотіли вплав дістатися Молдови

Затриманими виявилися двоє 48-річних мешканців Дніпропетровщини. 

"Нічна мандрівка в ластах": прикордонники затримали двох чоловіків, які хотіли вплав дістатися Молдови
Фото: ДПСУ

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону.

Про це повідомила Державна прикордонна служба. 

Уночі військовослужбовці побачили осіб, які планували перетнути річку Дністер вплав та дістатись Молдови, і затримали їх. Затриманими виявилися двоє 48-річних мешканців Дніпропетровщини. 

"За словами порушників, аби не привертати до себе зайвої уваги, вони оминули основні маршрути та прокладали шлях до річки польовими й обхідними дорогами - вочевидь, розраховуючи пройти поза увагою правоохоронців на блокпостах. До «переправи» готувались завчасно: мали із собою рятувальні жилети та ласти. Документи й цінні предмети герметично упакували у водонепроникні зіп-пакети", - йдеться в повідомленні.

Втім, завдяки оперативним діям прикордонного наряду, "подорож" закінчилась ще на старті. На порушників складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). 

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