"Нічна мандрівка в ластах": прикордонники затримали двох чоловіків, які хотіли вплав дістатися Молдови

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Уночі військовослужбовці побачили осіб, які планували перетнути річку Дністер вплав та дістатись Молдови, і затримали їх. Затриманими виявилися двоє 48-річних мешканців Дніпропетровщини.

"За словами порушників, аби не привертати до себе зайвої уваги, вони оминули основні маршрути та прокладали шлях до річки польовими й обхідними дорогами - вочевидь, розраховуючи пройти поза увагою правоохоронців на блокпостах. До «переправи» готувались завчасно: мали із собою рятувальні жилети та ласти. Документи й цінні предмети герметично упакували у водонепроникні зіп-пакети", - йдеться в повідомленні.

Втім, завдяки оперативним діям прикордонного наряду, "подорож" закінчилась ще на старті. На порушників складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).

Раніше прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався втекти з України.