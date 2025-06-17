“Керівництво” Придністровського регіону Молдови заявило, що економічна ситуація в регіоні критична

Виконання “бюджету” неможливе через “енергетичну кризу та складну геополітичну обстановку”.

Невизнана влада Придністровського регіону Молдови заявляє, що економічна ситуація в регіоні “критична”, оскільки резерви вичерпані. Водночас виконання “бюджету” стало неможливим через “енергетичну кризу та складну геополітичну обстановку”.

Про це повідомляє News Maker.

За даними “влади”, економіка регіону “переживає різкий спад” - промислове виробництво за перші п'ять місяців 2025 року скоротилося на 43%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, енергетичний сектор упав більш ніж на 50%, чорна металургія та хімічна промисловість – більш ніж на 60%.

Крім того експорт скоротився більш ніж на 30% “без урахування постачання електроенергії, які зараз призупинені на тлі енергетичної кризи”.

“Джерела поповнення бюджету фактично заблоковані. Постачання енергетичними ресурсами нестабільне. Виконання соціальних зобов'язань стає все більш скрутним”, - заявили в адміністрації невизнаного регіону.

11 червня у Придністровському регіоні Молдови запровадили режим надзвичайного стану в економіці на 30 днів, формально через скорочення постачання природного газу до регіону.