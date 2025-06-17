Польща призначила два літаки на евакуацію своїх громадян з Ізраїлю, серед них будуть і українці

Польща призначила два літаки на евакуацію громадян Польщі з Ізраїлю, які вирушать з Йорданії та Єгипту.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

Він зазначив, що серед евакуйованих будуть також громадяни України, Варшава готова й надалі допомагати українцям в евакуації.

"Ми не надаватимемо даних (щодо кількості українців, – ред.), список неповний. Триває процедура заповнення пасажирами одного з літаків, який стартуватиме в середу", - повідомив Вронський.

Водночас він запевнив, що у випадку подальшого погіршення ситуації на Близькому Сході громадяни України можуть розраховувати на підтримку Польщі.

"Звісно, що так. Колись українська сторона допомагала нам (в евакуації з Лівану в 2024 році ,– ред.), і так само Польща допомагатиме громадянам України у складній ситуації", - наголосив речник.

Наразі Польща планує два евакуаційні рейси з Ізраїлю: у середу вранці чартерним літаком з єгипетського Шарм-еш-Шейху і в четвер - військовим літаком з йорданського Амману. Станом на сьогодні евакуацією зацікавлені близько 200 осіб. У МЗС також додали, що на борту польського чартерного літака будуть також громадяни Австрії, Франції та Німеччини.