Головне за ніч та ранок четверга, 26 червня: ситуація на Сумщині, майже 155 боєзіткнень, авіаудар по Херсонщині

Нічна повітряна атака, 154 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

За підсумками цього та минулого місяця, на думку головкома Олександра Сирського, який провів день на Північно-Слобожанському напрямку, можна констатувати "захлинання" цьогорічної хвилі намагань "літнього наступу" ворога з російської території.

Просування окупантів у прикордонні Сумської області станом на цей тиждень зупинено, лінія зіткнення стабілізована.

На визначених ділянках Сили оборони звільняють землю в прикордонні Сумської області. Але оборона регіону залишається одним з основних завдань.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 154 ворожі штурми.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Коптєве, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Горіхове та Олексіївка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Рідкодуб, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

Сили оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійську систему та інший важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1100 солдатів. Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 1 015 750 окупантів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про авіаудар, якого росіяни завдали по селу Таврійському Білозерської громади.

Керованими авіабомбами ворог поцілив у житлову забудову. У власній оселі поранень зазнав 34-річний чоловік: в нього мінно-вибухова та черепно-мозкова травма і контузія, а також уламкове поранення стегна.

Пізніше начальник ОВА Олександр Прокудін написав, що через удар по Таврійському загинув чоловік 1987 року народження.

Упродовж доби на Херсонщині через російську агресію 3 людини загинули, ще 13 – поранені. Ворог обстріляв 42 населені пункти області.

До 20 зросла кількість жертв російського удару по Дніпру, здійсненого 24 червня.

Разом з двома вбитими людьми в Самарі загалом в області того дня загинули 22 людини, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Уночі оборонці знешкодили загалом 24 ворожі безпілотники. Росія запустила 41 дрон.

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Українську письменницю Вікторію Амеліну, яка померла в лікарні після ракетного удару російських окупантів по Краматорську 27 червня минулого року, посмертно нагородили престижною британською премією Орвелла за книгу “Дивлячись на жінок, дивлячись на війну”.

Вікторія Амеліна була фіналісткою серед відомих номінантів у категорії політичної документальної літератури, включаючи американську журналістку Енн Епплбаум, повідомляє The Kyiv Independent.

Голова журі премії Орвелла Кім Даррок назвала книгу Амеліної “незабутньою картиною людських наслідків війни”.

На момент вбивства Амеліної рукопис книги “Дивлячись на жінок, дивлячись на війну” залишався незавершеним. Група її найближчих друзів та колег довели рукопис до публікації, прагнучи мінімізувати редакторське втручання, щоб зберегти цілісність та автентичність її голосу.

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