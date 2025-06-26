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У трьох регіонах держави затримали організаторів схем ухилення від призову

Вартість "послуг" ухилення від мобілізації становила від 5 000 до 9 000 доларів. 

У трьох регіонах держави затримали організаторів схем ухилення від призову
Затримали організаторів схем ухилення від призову
Фото: Нацполіція

На Прикарпатті, Закарпатті та Черкащині правоохоронці викрили схеми ухилення від призову. 

Як повідомили у Нацполіції, організатори обіцяли військовозобов’язаним виїзд з країни поза офіційними пунктами пропуску. Такі послуги коштували від 5 000 до 9 000 доларів. 

На Прикарпатті поліцейські затримали 31–річного чоловіка, який запропонував жителю Чернівецької області переправити його за кордон поза встановленими пунктами пропуску. За свої послуги фігурант вимагав 6 000 доларів.Організатор обіцяв перевезти чоловіка до прикордонної території. Далі він мав пішки подолати лісовий маршрут у гірській місцевості та перетнути кордон. Правоохоронці затримали ділка, коли той намагався доставити "клієнта" на автомобілі в заздалегідь визначене місце.

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Ще одного фігуранта, який обіцяв чоловікам допомогу у перетині кордону, затримали на Закарпатті. Організували незаконну схему 34-річний житель Мукачівщини та 21-річний мешканець Тячівського району. Вони через знайомих підшукували військовозобов'язаних чоловіків та обіцяли  "допомогу" щодо виїзду за кордон.

Військовозобов’язаних, які приїжджали з інших регіонів держави, зловмисники зустрічали на вокзалі та проводили з ними детальний інструктаж: розповідали як діяти й що пояснювати у випадку, якщо дорогою їх зупинять правоохоронці, яким маршрутом перетинати кордон та як діяти уже після того, як вони потраплять до сусідньої держави.

Поліцейські встановили дату, на яку  фігуранти запланували наступний "трансфер" для бажаючих незаконно виїхати з країни. Під час затримання організатори намагалися втекти на автомобілі, але їх затримали. 

Затриманий оргінізатор схеми
Фото: Нацполіція
Затриманий оргінізатор схеми
 Усім зловмисникам слідчі поліції вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Крім цього, на Черкащині викрили 36-річну жінку, яка за гроші сприяла виготовленню фіктивних документів. Ці папери дозволяли клієнтам перетинати державний кордон України. Затримали 43-річну працівницю медичного закладу, яка мала вплив на прийняття рішення, щодо виготовлення та видачі довідки про необхідність постійного догляду за хворим родичем.

Підозрюваним оголосили про підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

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